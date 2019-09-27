Тотти, Каннаваро, Пирло и экс-тренер сборной России. Италия назвала состав на матч против легенд Германии
Сборная Италии определилась с составом на матч легенд против Германии. Игра ветеранов пройдет 7 октября в Фюрте. В ней примут участие такие известные футболисты, как Андреа Пирло, Франческо Тотти, обладатель «Золотого мяча"-2006 Фабио Каннаваро и другие. В число участников игры вошел и Кристиан Пануччи, который входил в тренерский штаб сборной России как ассистент Фабио Капелло.
Вратари — Анджело Перуцци, Марко Амелия;
Защитники — Фабио Каннаваро, Пьетро Верховод, Фабио Гроссо, Джанлука Дзамбротта, Кристиан Дзаккардо, Кристиан Пануччи, Морено Торричелли, Федерико Бальцаретти;
Полузащитники — Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Симоне Перротта, Луиджи Ди Бьяджо, Массимо Амброзини, Стефано Фьоре, Дамьяно Томази, Джулиано Джанничедда, Анджело Ди Ливио, Бруно Конти;
Нападающие — Франческо Тотти, Сальваторе Скиллачи, Лука Тони, Фабриццио Раванелли.