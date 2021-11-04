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Спортивный директор «Болоньи» опроверг информацию об интересе клуба к Миранчуку

17:28
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Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон отреагировал на новость о том, что клуб заинтересован в полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«На данный момент мы не заинтересованы в нем. Это все слухи», — сказал Бигон изданию Metaratings.ru.

26-летний Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 4 сентября 2020 года. Соглашение россиянина с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе итальянской команды полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость российского футболиста в 13,50 миллиона евро.

Ранее СМИ сообщали, что «Торино» интересуется Миранчуком и собирается оформить переход российского футболиста в клуб на правах аренды. Позже спортивный директор «гранатовых» Давиде Ваньяти опроверг эту информацию, заявив, что никаких переговоров с «Аталантой» по полузащитнику не было.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/sportdirektor-boloni-rikkardo-bigon-otreagiroval-na-novost-ob-interese-komandy-k-miranchuku-1105398/

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