Семин рассказал, почему не попал на матч Миранчука в Италии

Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин рассказал, почему он не смог попасть на матч «Аталанта» — «Лацио». За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

— Можете рассказать о своей нынешней поездке в Италию? В том числе о том, как вас не пустили на матч «Аталанта» — «Лацио»?

— Ситуация очень простая. Все было сделано правильно. Хочешь ходить на футбол — пожалуйста, сделай прививку. Или сдай перед матчем тест. Я его сделать не успел, поэтому и не попал на матч. Условия одинаковые для всех.

Наша прививка «Спутник», которую я сделал, для итальянцев недействительна. Считаю, это совершенно неправильно. Наверное, должны взаимно признать как наши хорошие вакцины, так и западные. Простые люди здесь ни при чем, мы хотим общаться, ездить друг к другу. А то, что надо прививаться, видно невооруженным взглядом.

— В Италии очень большие очереди на тесты. Я в понедельник в Турине вообще не успел — такая была толчея при считанных открытых аптеках из-за праздника, — а во вторник это заняло полтора часа.

— В день матча «Аталанта» — «Лацио» тоже были большие очереди — потому мы и не успели. Перед «Ювентус» — «Зенит» это удалось достаточно быстро. Если заблаговременно об этом позаботиться — все будет нормально. Результат дают уже через 15 минут после сдачи теста.

Жаль, что не попал на «Аталанта» — «Лацио». И команды интересные, и на Алексея [Миранчука] вживую хотелось посмотреть.

Полностью интервью Юрия Семина — здесь.