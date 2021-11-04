Барелла продлит контракт с «Интером» до 2026 года

Полузащитник «Интера» Николо Барелла продлит контракт с миланским клубом до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, полузащитник будет зарабатывать по новому контракту с «Интером» 4,5 миллиона евро в нынешнем сезоне и 5 миллионов евро плюс бонусы со следующего сезона.

?Done Deal and ? Nicol? #Barella will extend his contract with #Inter until 2026. He will earn € 4,5M got this season and € 5M + bonuses for the other years. #transfers https://t.co/njGErglDGN — Nicol? Schira (@NicoSchira) November 4, 2021

Контракт Бареллы с миланским клубом действует до 31 июня 2024 года. В нынешнем сезоне 24-летний итальянец забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 15 матчах.