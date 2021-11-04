Барелла продлит контракт с «Интером» до 2026 года
14:46
Полузащитник «Интера» Николо Барелла продлит контракт с миланским клубом до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, полузащитник будет зарабатывать по новому контракту с «Интером» 4,5 миллиона евро в нынешнем сезоне и 5 миллионов евро плюс бонусы со следующего сезона.
Контракт Бареллы с миланским клубом действует до 31 июня 2024 года. В нынешнем сезоне 24-летний итальянец забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 15 матчах.
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