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Сегодня, 12:35

Семин оценил возможность перехода Кварацхелии в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Если такие клубы заинтересованы в нем, то это значит, что Хвича этого заслужил! Чему тут удивляться?» — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2022/23 21-летний Кварацхелия забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 14 матчах за «Наполи». Юрий Семин работал с грузинским футболистом в «Локомотиве» во второй половине сезона-2018/19.

Помимо «Локомотива» Кварацхелия выступал в России за «Рубин».

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро. Ранее в «Наполи» заявили, что не собираются продавать Кварацхелию, несмотря на интерес к нему со стороны топ-клубов.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
Юрий Семин
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В «Наполи» заявили, что не намерены продавать Кварацхелию
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3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
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 Рома 10 7 1 2 13-9 22
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
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 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
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 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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 Специя 10 2 3 5 9-19 9
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 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
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 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
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 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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