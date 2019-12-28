Роналду после завершения карьеры хочет стать голливудским актером

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал понять, что уже сейчас думает о жизни после футбола. По его словам, он мечтает стать актером в Голливуде.

— Думаю, после завершения карьеры я проживу еще больше 50 лет и хочу подготовиться к новой жизни, чтобы потом делать то, что я не знаю, как делать, — цитирует Sky Sports Роналду. — Например, сняться в голливудском фильме. Но для этого нужна хорошая подготовка. Нужен идеальный английский, чтобы показать топовую актерскую игру, и главное — нельзя нервничать. Я вряд ли буду нервничать на футболе, потому что к этому я готовился на протяжении всей жизни.

Некоторые футболисты после завершения карьеры ушли в актеры. Самую успешную карьеру в кино на данный момент сделал обладатель Кубка Англии, бывший хавбек сборной Уэльса Винни Джонс.