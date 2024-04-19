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«Рома» выходит в полуфинал еврокубка 4-й год подряд

Руслан Минаев
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«Рома» дома победила «Милан» в ответном матче полуфинала Лиги Европы — 2:1 (общий счет — 3:1) Римляне вышли в полуфинал Лиги Европы и встретятся с «Байером».

«Волки» четвертый сезон подряд выходят в 1/2 финала еврокубка. В прошлом году клуб уступил «Севилье» в финале Лиги Европы. В позапрошлом — «Рома» стала чемпионом Лиги конференций. А в сезоне-2020/21 римляне дошли до полуфинала Лиги Европы.

Первый матч 1/2 финала с «Байером» состоится 2 мая, ответный — 9-го числа.

Футбол
ФК Рома
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«Рома» объявила о сохранении Де Росси на посту главного тренера
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 32 9 12 11 35-39 39
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 32 7 10 15 34-54 31
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Верона 32 6 10 16 30-44 28
17
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
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 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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