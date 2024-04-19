«Рома» выходит в полуфинал еврокубка 4-й год подряд

«Рома» дома победила «Милан» в ответном матче полуфинала Лиги Европы — 2:1 (общий счет — 3:1) Римляне вышли в полуфинал Лиги Европы и встретятся с «Байером».

«Волки» четвертый сезон подряд выходят в 1/2 финала еврокубка. В прошлом году клуб уступил «Севилье» в финале Лиги Европы. В позапрошлом — «Рома» стала чемпионом Лиги конференций. А в сезоне-2020/21 римляне дошли до полуфинала Лиги Европы.

Первый матч 1/2 финала с «Байером» состоится 2 мая, ответный — 9-го числа.