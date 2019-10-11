Раньери будет зарабатывать в «Сампдории» 2 миллиона евро за сезон

Клаудио Раньери согласовал условия контракта с «Сампдорией». 67-летний специалист заключит соглашение на два года. Его зарплата составит 2 миллиона евро за сезон, утверждает ANSA.

Раньери придет на смену Эузебио Ди Франческо, которого руководство генуэзцев уволило за неудовлетворительные результаты.

«Сампдория» занимает последнее место в серии А, имея в активе лишь 3 очка. Последним местом работы Раньери была «Рома», которую он возглавлял в первой половине 2019 года.

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