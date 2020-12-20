Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Парму»
«Ювентус» в матче 13-го тура чемпионата Италии обыграл «Парму» со счетом 4:0.
Дубль оформил Криштиану Роналду, еще по голу забили Деян Кулушевски и Альваро Мората.
После этого матча «Ювентус» с 27 очками расположился на третьем месте в серии А, «Парма» с 12 очками — на 15-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
13-й тур
«Парма» — «Ювентус» — 0:4 (0:2)
Голы: Кулушевски, 23 (0:1). Криштиану Роналду, 26 (0:2). Криштиану Роналду, 48 (0:3). Мората, 85 (0:4).
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони (Бузи, 60), Гальоло, Осорио, Куцка (Сиприен, 61), Куртич (Бругман, 85), Эрнани, Зом, Жервинью (Карамо, 46), Корнелиус (Инглезе, 61).
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи (Портанова, 76), Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рэмси (Бернардески, 68), Маккенни (Куадрадо, 76), Бентанкур, Криштиану Роналду (Кьеза, 82), Мората, Кулушевски.
Предупреждение: Данилу, 40.
Судья: Кальварезе (Италия).
19 декабря. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
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