Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Парму»

«Ювентус» в матче 13-го тура чемпионата Италии обыграл «Парму» со счетом 4:0.

Дубль оформил Криштиану Роналду, еще по голу забили Деян Кулушевски и Альваро Мората.

После этого матча «Ювентус» с 27 очками расположился на третьем месте в серии А, «Парма» с 12 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Парма» — «Ювентус» — 0:4 (0:2)

Голы: Кулушевски, 23 (0:1). Криштиану Роналду, 26 (0:2). Криштиану Роналду, 48 (0:3). Мората, 85 (0:4).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони (Бузи, 60), Гальоло, Осорио, Куцка (Сиприен, 61), Куртич (Бругман, 85), Эрнани, Зом, Жервинью (Карамо, 46), Корнелиус (Инглезе, 61).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи (Портанова, 76), Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рэмси (Бернардески, 68), Маккенни (Куадрадо, 76), Бентанкур, Криштиану Роналду (Кьеза, 82), Мората, Кулушевски.

Предупреждение: Данилу, 40.

Судья: Кальварезе (Италия).

19 декабря. Парма. Стадион «Эннио Тардини».