«Наполи» — «Ювентус»: Осимхен добил мяч в ворота после удара Кварацхелии

Нападающий «Наполи» Виктор Осихен открыл счет в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

Он отличился на 14-й минуте встречи — 1:0.

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия нанес удар по воротам, с которым справился голкипер, но первым на добивание успел Осимхен.

Прервалась серия туринского клуба, который не пропускал голы на протяжении восьми матчей подряд.