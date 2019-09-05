«Милан» соболезнует Кафу в связи со смертью сына

«Милан» выразил соболезнования бывшему защитнику команды Кафу в связи со смертью его сына. 29-летний Данило скончался от сердечного приступа в возрасте 29 лет.

«Кафу потерял своего сына Данило. С болью в сердце мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье в этот трагичный момент. Маркос, в этот момент глубокой печали каждый россонеро с тобой и твоей семьей. Обнимаем тебя», — говорится в сообщении «Милана»