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«Милан» соболезнует Кафу в связи со смертью сына

11:50

«Милан» выразил соболезнования бывшему защитнику команды Кафу в связи со смертью его сына. 29-летний Данило скончался от сердечного приступа в возрасте 29 лет.

«Кафу потерял своего сына Данило. С болью в сердце мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье в этот трагичный момент. Маркос, в этот момент глубокой печали каждый россонеро с тобой и твоей семьей. Обнимаем тебя», — говорится в сообщении «Милана»

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