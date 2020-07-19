«Милан» разгромил «Болонью», забив пять голов

«Милан» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии разгромил «Болонью» — 5:1. В составе хозяев отличились Алексис Салемакерс, Хакан Чалханоглу, Исмаэль Беннасер, Анте Ребич и Давид Калабриа. У гостей забил Такехиро Томиясу.

«Милан» набрал 56 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, опередив «Наполи» (53). Команда Стефано Пиоли не проигрывает восемь матчей кряду. «Болонья» (43) — 10-я.

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур

«Милан» — «Болонья» — 5:1 (2:1)

Голы: Салемакерс, 10 (1:0). Хакан Чалханоглу, 24 (2:0). Томиясу, 44 (2:1). Беннасер, 49 (3:1). Ребич, 57 (4:1). Калабрия, 90+2 (5:1).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер (Билья, 79), Кессье, Салемакерс (Бонавентура, 62), Ибрагимович (Крунич, 62), Ребич (Коломбо, 82), Хакан Чалханоглу (Леан, 62).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра (Мбай, 60), Дейкс, Денсвил, Томиясу (Корбо, 60), Поли, Сориано (Сванберг, 75), Домингес (Балдурссон, 60), Сантандер, Сансоне, Орсолини (Сков Ольсен, 75).

Предупреждения: Сансоне, 34. Кьер, 51. Салемакерс, 54.

Судья: Масса (Италия).

18 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Милан — Болонья