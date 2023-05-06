«Милан» может продлить контракт с Леау в ближайшие дни

Контракт форварда Рафаэля Леау с «Миланом» может быть обновлен в ближайшее время, сообщает pianetamilan.it.

По данным источника, руководство команды может продлить соглашение до полуфинальной игры Лиги чемпионов с «Интером», которая состоится 9 мая.

23-летний португалец выступает за «Милан» с 2019 года.

В текущем сезоне он сыграл 42 матча за итальянскую команду, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.