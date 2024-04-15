Марко Пароло оценил будущее Пиоли в «Милане»

Бывший игрок «Лацио» Марко Пароло прокомментировал возможный уход Стефано Пиоли с поста главного тренера «Милана».

«Мне кажется, сам Пиоли внутри чувствует, что его цикл подходит к завершению. Хотя команда, игроки, они все с ним, но руководство может считать иначе. И приоритеты расставляет руководство клуба», — цитирует слова Пароло pianetamilan.it.

Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года. Команда с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги.