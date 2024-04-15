Хавбек «Аталанты» де Кетеларе рассказал о работе под руководством Гасперини

Полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе рассказал, какого работать под руководством главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

«Он суров, но справедлив и честен. Он понятно объясняет каждому, что он должен делать на поле», — цитирует де Кетеларе pianetamilan.it.

На данный момент «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице серии А, набрав 50 очков.

23-летний футболист в этом сезоне серии А провел 27 матчей, забив 6 голов и сделав 6 результативных передач.