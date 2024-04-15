Лофтус-Чик похвалил «Милан» за игру в матче с «Сассуоло»

Полузащитник «Милана» Лофтус-Чик подвел итоги гостевого матча 32-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:3). По ходу игры миланцы проигрывали — 2:0.

«Мои комплименты команде, которая смогла отреагировать на ситуацию в непростой момент. Мы показывали это с самого начала сезона, но сегодня это усилие было особенно заметным. В гостях, когда проигрываешь начало матча, потом бывает очень трудно реабилитироваться», — цитирует Лофтус-Чика pianetamilan.it.

У гостей отличились Рафаэль Леау, Лука Йович и Ноа Окафор, благодаря голу которого на 84-й минуте красно-черные ушли от поражения. Два гола Самуэля Чуквуезе в этой встрече были отменены из-за офсайда.

«Милан» с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Сассуоло» 26 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.