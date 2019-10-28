Малькюи может пропустить остаток сезона из-за травмы

Защитник «Наполи» Кевин Малькюи получил серьезную травму в матче 9-го тура чемпионата Италии против команды «СПАЛ» (1:1). 28-летний француз получил разрыв крестообразных связок колена и может пропустить остаток сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На этой неделе Малькюи пройдет медобследование, которое установит точные сроки восстановления. В нынешнем сезоне игрок провел 5 матчей в различных турнирах.

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