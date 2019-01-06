23:55 6 января | Футбол — Италия

Кришито и китовая акула. Уникальное подводное видео

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Бывший защитник "Зенита", капитан "Дженоа" Доменико Кришито разместил в своем Инстаграме запись подводной прогулки. В ее ходе группа людей плыла рядом с китовой акулой, кто-то пытался ее коснуться.

Плавание с акулами давнее увлечение Кришито. О подобном экстремальном развлечении и мечте оказаться рядом с белой акулой итальянец рассказывал в интервью "СЭ" в феврале 2015 года.

Считается, что именно белые акулы из всех акул представляют для человека наибольшую опасность. В списке International Shark Attack File с 1990 по 2011 год зарегистрировано 139 случаев нападения белых акул на людей, из которых 29 имели летальный исход.

Китовая акула – крупнейшая из существующих в настоящее время видов акул, а также крупнейшая из современных рыб. Ее максимальный размер достигает по меньшей мере 12,65 м (возможно, до 18 м и даже 20 м), отмечает "Википедия".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo squalo balena 👏🏻👏🏻👏🏻

Публикация от Domenico criscito (@domenicocriscito8691) 5 Янв 2019 в 2:21 PST

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