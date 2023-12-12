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«Кальяри» вырвал победу в матче с «Сассуоло», Паволетти забил ударом через себя на 90+9-й минуте

Руслан Минаев
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«Кальяри» дома вырвал победу в игре с «Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Счет в матче открыли гости — на 7-й минуте гол забил Мартин Эрлич. Хозяева отыгрались в концовке встречи — на 90+4-й минуте отметился Джанлука Лападула. На 90+9-й минуте Леонардо Паволетти принес «Кальяри» победу, забив ударом через себя.

«Сассуоло» с 63-й минуты играл вдесятером после удаления Руана Трессолди.

«Кальяри» набрал 13 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» с 15 очками — на 15-й строчке.

Италия. Серия А. 15-й тур
11 дек, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
2:1
Сассуоло

Футбол
ФК Кальяри
ФК Сассуоло
Серия А
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2
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