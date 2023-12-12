«Кальяри» вырвал победу в матче с «Сассуоло», Паволетти забил ударом через себя на 90+9-й минуте
«Кальяри» дома вырвал победу в игре с «Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:1.
Счет в матче открыли гости — на 7-й минуте гол забил Мартин Эрлич. Хозяева отыгрались в концовке встречи — на 90+4-й минуте отметился Джанлука Лападула. На 90+9-й минуте Леонардо Паволетти принес «Кальяри» победу, забив ударом через себя.
«Сассуоло» с 63-й минуты играл вдесятером после удаления Руана Трессолди.
«Кальяри» набрал 13 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» с 15 очками — на 15-й строчке.
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|
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|1
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|36
|
3
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|15
|9
|2
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|29
|
4
|Рома
|15
|7
|4
|4
|28-17
|25
|
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|15
|6
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|
6
|Фиорентина
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|
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|
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|15
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|6
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|
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|Лацио
|15
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|6
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|
11
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|15
|5
|5
|5
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|20
|
12
|Фрозиноне
|15
|5
|4
|6
|20-24
|19
|
13
|Лечче
|15
|3
|8
|4
|17-20
|17
|
14
|Дженоа
|15
|4
|3
|8
|15-20
|15
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|3
|8
|22-28
|15
|
16
|Кальяри
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|
17
|Удинезе
|15
|1
|9
|5
|12-25
|12
|
18
|Эмполи
|15
|3
|3
|9
|10-27
|12
|
19
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|2
|5
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|13-22
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|8
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|8.12
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 0
|9.12
|17:00
|
Верона – Лацио
|1 : 1
|9.12
|20:00
|
Аталанта – Милан
|3 : 2
|9.12
|22:45
|
Интер – Удинезе
|4 : 0
|10.12
|14:30
|
Фрозиноне – Торино
|0 : 0
|10.12
|17:00
|
Монца – Дженоа
|1 : 0
|10.12
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|1 : 2
|10.12
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|1 : 1
|11.12
|20:30
|
Эмполи – Лечче
|1 : 1
|11.12
|22:45
|
Кальяри – Сассуоло
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
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|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
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|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
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|1
|3
|
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Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
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