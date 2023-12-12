Мама Рабьо отреагировала на информацию о будущем футболиста в «Ювентусе»

Мама и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо Вероника отреагировала на информацию о том, что сторона футболиста согласовала новый краткосрочный договор с туринским клубом.

«Это неправда. Адриен еще ничего не решил. Нам не нравятся фейковые сообщения», — цитирует агента ANSA.

Сообщалось, что 28-летний футболист настаивает на новом краткосрочном контракте с «Юве».

В этом сезоне футболист провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.