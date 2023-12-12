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Мама Рабьо отреагировала на информацию о будущем футболиста в «Ювентусе»

Виктория Кравченко
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Мама и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо Вероника отреагировала на информацию о том, что сторона футболиста согласовала новый краткосрочный договор с туринским клубом.

«Это неправда. Адриен еще ничего не решил. Нам не нравятся фейковые сообщения», — цитирует агента ANSA.

Сообщалось, что 28-летний футболист настаивает на новом краткосрочном контракте с «Юве».

В этом сезоне футболист провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
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2
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3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
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5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
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 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
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 Верона 15 2 5 8 13-22 11
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