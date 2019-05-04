"Интер" сыграл вничью с "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии - 0:0. Миланский клуб сохранил третье место в турнирной таблице, удинцы идут на 17-й строчке, в 5 очках от зоны вылета.

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

"Удинезе" - "Интер" - 0:0

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Сандру (Халльфредссон, 73), Мандрагора, Д`Алессандро (Уилмот, 81), де Пауль, Пуссетто (Окака Чука, 61), Лазанья.

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Икарди, 64), Наингголан, Брозович, Перишич, Политано (Кандрева, 77), Мартинес (Бальде, 79).

Предупреждения: Сандру, 13. Д`Амброзио, 15. Валеро, 40. Брозович, 66.

Судья: Рокки.

4 мая. Удине. Стадион "Dacia Arena".