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Сегодня, 07:05

Автогол Думфриса в добавленное время не позволил «Интеру» удержать победу над «Монцей»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Монца» сыграла вничью с «Интером» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:2.

В составе «Интера» забитыми мячами отметились Маттео Дармиан, Лаутаро Мартинес и Дензел Думфрис (автогол). Единственный мяч «Монцы» забил Патрик Чиурриа.

После 17-го тура «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 34 очка. «Монца» — на 14-м месте (18 очков).

Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 22:45. Brianteo (Монца)
Монца
2:2
Интер
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
серия А
0
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Серия А: «Салернитана» — «Торино», «Милан» — «Рома» и другие матчи 17-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
13
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
14
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 2 : 1
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 1 : 0
7.01 22:45
Монца – Интер
 2 : 2
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
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Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
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Специя

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 7
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Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 14 1 1
Мортен Юльманн

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Лечче

 15 1 5
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