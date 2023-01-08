Автогол Думфриса в добавленное время не позволил «Интеру» удержать победу над «Монцей»
«Монца» сыграла вничью с «Интером» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:2.
В составе «Интера» забитыми мячами отметились Маттео Дармиан, Лаутаро Мартинес и Дензел Думфрис (автогол). Единственный мяч «Монцы» забил Патрик Чиурриа.
После 17-го тура «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 34 очка. «Монца» — на 14-м месте (18 очков).
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|
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|1
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|41
|
2
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|17
|11
|4
|2
|26-7
|37
|
3
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|
4
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|17
|11
|1
|5
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|34
|
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|16
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|
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|16
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|
8
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|25
|
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|
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|4
|7
|20-26
|19
|
12
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|16
|4
|6
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|13-20
|18
|
13
|Лечче
|16
|4
|6
|6
|16-18
|18
|
14
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19-25
|18
|
15
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|
17
|Специя
|16
|3
|5
|8
|16-28
|14
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
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|16
|0
|7
|9
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|7
|
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|16
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|3
|12
|13-30
|6
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38 тур
|7.01
|17:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|2 : 1
|7.01
|20:00
|
Ювентус – Удинезе
|1 : 0
|7.01
|22:45
|
Монца – Интер
|2 : 2
|8.01
|14:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|8.01
|17:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|8.01
|17:00
|
Специя – Лечче
|- : -
|8.01
|20:00
|
Сампдория – Наполи
|- : -
|8.01
|22:45
|
Милан – Рома
|- : -
|9.01
|20:30
|
Верона – Кремонезе
|- : -
|9.01
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
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|
|
Мбала Нзола
Специя
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
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|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|14
|1
|1
|
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Мортен Юльманн
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|1
|5
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