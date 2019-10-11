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«Интер» хочет прописать отступные за Лаутаро Мартинеса в размере 111 миллионов евро

16:54
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«Интер» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Клуб хочет заключить с 22-летним аргентинцем соглашение до 2024 года, сообщает Corriere dello Sport.

Также в контракте игрока будет прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро. При этом зарплата самого Мартинеса вырастет с 1,5 до 3 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел за «Интер» 9 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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