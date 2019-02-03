"Интер" - "Болонья". Видеообзор матча

"Интер" уступил "Болоньи" в домашнем матче чемпионата Италии. Единственный мяч провел Федерико Сантандер. Клуб из Милана занимает третью строчку в серии A с 40 очками. "Болонья" выиграла первую встречу в чемпионате с 30 сентября, прервав 14-матчевую серию без побед. В таблице она занимает 18-е место.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.