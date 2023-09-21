Игрок «Интера» Аугусту мечтает играть за сборную Бразилии, несмотря на интерес Итальянской федерации футбола

Полузащитник «Интера» Карлос Аугусту не хочет выступать за сборную Италии, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, Итальянская федерация футбола осуществляла попытки переманить Аугусту, но сам футболист мечтает играть за сборную Бразилии и ждет вызова именно от нее.

«Интер» летом этого года арендовал Аугусту у «Монцы» с правом выкупа. В текущем сезоне бразилец провел 5 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.