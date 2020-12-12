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Ибрагимович раскрыл секрет успеха

05:08
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не готов вешать бутсы на гвоздь. 39-летний швед в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.

— Что бы я ни делал до этого, не предлагаю это сейчас, потому что должен каждый день демонстрировать, кто я есть, — цитирует Sky Sport Italia Ибрагимовича. - Вот, почему я каждый день показываю максимум для себя самого. Я буду продолжать, пока не перестану делать то, что делаю.

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