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Сегодня, 13:32

Гол Кварацхелии признали лучшим в сезоне серии А

Виктория Кравченко
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Пресс-служба серии А сообщила, что гол полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Аталантой» признан лучшим в лиге по итогам сезона-2022/23.

В том эпизоде футболист принял мяч около чужой штрафной площади и пробил в верхний угол. В том матче «Наполи» победил со счетом 2:0.

По итогам сезона-2022/23 «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
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 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
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8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
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 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
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 Торино 38 14 11 13 42-41 53
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 Монца 38 14 10 14 48-52 52
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 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
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 Специя 38 6 13 19 31-62 31
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