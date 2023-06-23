Гол Кварацхелии признали лучшим в сезоне серии А

Пресс-служба серии А сообщила, что гол полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Аталантой» признан лучшим в лиге по итогам сезона-2022/23.

В том эпизоде футболист принял мяч около чужой штрафной площади и пробил в верхний угол. В том матче «Наполи» победил со счетом 2:0.

По итогам сезона-2022/23 «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года.