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Де Росси рассматривают в качестве замены Моуринью как исполняющего обязанности

Георгий Кудинов
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Экс-полузащитника «Ромы», а ныне тренера Даниеля Де Росси рассматривают пока лишь в качестве временной замены Жозе Моуринью.

40-летний Де Росси, хотя и является идолом болельщиков «Ромы», имеет мало опыта в роли тренера. Он был одним из третьестепенных помощников Роберто Манчини в сборной Италии на Евро-2020, а в прошлом сезоне провалился в клубе СПАЛ, выступавшем в серии В.

Жозе Моуринью получит неустойку за оставшиеся несколько месяцев до истечения контракта, который был у него до конца сезона.

В качестве возможных новых тренеров «Ромы» на сезон-2023/24 называются Антонио Конте, Роберто Де Дзерби, Тиагу Мотта и Стефано Пиоли, который летом почти наверняка покинет «Милан».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
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 Верона 20 4 5 11 18-27 17
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 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
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 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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Дженоа – Торино
 0 : 0
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Монца – Интер
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Маркус Тюрам

Интер

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Оливье Жиру

Милан

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Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

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И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
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Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

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