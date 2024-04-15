«Аталанта» упустила победу в матче с «Вероной», Миранчук отыграл 30 минут
«Аталанта» дома сыграла вничью с «Вероной» в заключительном матче 32-го тура серии А — 2:2.
У хозяев голы забивали Джанлука Скамакка и Эдерсон. У гостей отличились Дарко Лазович и Тиджани Нослин.
Бергамаски после первого тайма вели со счетом 2:0 и пропустили на 56-й и 60-й минутах.
Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену и провел на поле 30 минут.
Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 51 очко и занимает 6-е место в таблице серии А. У «Вероны» — 28 очков и 16-я строчка.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|32
|26
|5
|1
|77-17
|83
|
2
|Милан
|32
|21
|6
|5
|63-37
|69
|
3
|Ювентус
|32
|18
|9
|5
|45-24
|63
|
4
|Болонья
|32
|16
|11
|5
|45-25
|59
|
5
|Рома
|32
|16
|8
|8
|57-36
|56
|
6
|Аталанта
|31
|15
|6
|10
|57-36
|51
|
7
|Лацио
|32
|15
|4
|13
|41-35
|49
|
8
|Наполи
|32
|13
|10
|9
|50-40
|49
|
9
|Торино
|32
|11
|12
|9
|31-29
|45
|
10
|Фиорентина
|31
|12
|8
|11
|43-36
|44
|
11
|Монца
|32
|11
|10
|11
|34-41
|43
|
12
|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|35-39
|39
|
13
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27-48
|32
|
14
|Кальяри
|32
|7
|10
|15
|34-54
|31
|
15
|Удинезе
|32
|4
|17
|11
|31-48
|29
|
16
|Верона
|32
|6
|10
|16
|30-44
|28
|
17
|Эмполи
|32
|7
|7
|18
|25-48
|28
|
18
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40-63
|27
|
19
|Сассуоло
|32
|6
|8
|18
|39-62
|26
|
20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26-68
|15
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
|12.04
|21:45
|
Лацио – Салернитана
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Лечче – Эмполи
|1 : 0
|13.04
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 0
|13.04
|21:45
|
Болонья – Монца
|0 : 0
|14.04
|13:30
|
Наполи – Фрозиноне
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Сассуоло – Милан
|3 : 3
|14.04
|19:00
|
Удинезе – Рома
|1 : 1
|14.04
|21:45
|
Интер – Кальяри
|2 : 2
|15.04
|19:30
|
Фиорентина – Дженоа
|1 : 1
|15.04
|21:45
|
Аталанта – Верона
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|30
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|27
|1
|6
|
|
Малик Тшау
Милан
|17
|1
|5
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