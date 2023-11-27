Рабьо: «Верю, что «Ювентус» может выиграть титул»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1).

«Хороший результат. Мы хотели победить, конечно, но это очень сложный соперник. Цель, которую мы обсуждаем в раздевалке, — это, естественно, скудетто. Мы чемпионы и должны об этом помнить. И я верю, что мы можем выиграть титул», — сказал Рабьо в эфире DAZN.

«Интер» набрал 32 очка и сохранил за собой первое место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» с 30 очками идет вторым.