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Допинг

Вратарь «Аякса» Онана дисквалифицирован на год за употребление запрещенного вещества

13:30
Андре Онана. Фото Instagram
Андре Онана. Фото Instagram
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Вратарь «Аякса» Андре Онана дисквалифицирован на год за употребление допинга, сообщает пресс-служба голландского клуба 5 февраля на официальном сайте.

В заявлении говорится, что 30 октября футболист сдал положительный тест на допинг, в его пробе был обнаружен фуросемид. Клуб отмечает, что 24-летний камерунец плохо чувствовал себя утром 30 октября, поэтому выпил лекарство, содержавшее в себе запрещенное вещество, чтобы облегчить боль. Ранее это лекарство было выписано его жене. Отмечается, что Онана не собирался нарушать антидопинговые правила намеренно, однако получил дисквалификацию. Наказание сроком на 12 месяцев вступает в силу с сегодняшнего дня, 5 февраля.

«Аякс» заявил, что намерен обжаловать решение о дисквалификации футболиста в Спортивном абитражном суде (CAS).

В сезоне-2020/21 Онана провел 26 матчей за «Аякс» и пропустил 22 мяча.

Дополнительная информация:

https://english.ajax.nl/articles/uefa-bans-andre-onana-for-twelve-months/

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