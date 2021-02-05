Вратарь «Аякса» Онана дисквалифицирован на год за употребление запрещенного вещества

Вратарь «Аякса» Андре Онана дисквалифицирован на год за употребление допинга, сообщает пресс-служба голландского клуба 5 февраля на официальном сайте.

В заявлении говорится, что 30 октября футболист сдал положительный тест на допинг, в его пробе был обнаружен фуросемид. Клуб отмечает, что 24-летний камерунец плохо чувствовал себя утром 30 октября, поэтому выпил лекарство, содержавшее в себе запрещенное вещество, чтобы облегчить боль. Ранее это лекарство было выписано его жене. Отмечается, что Онана не собирался нарушать антидопинговые правила намеренно, однако получил дисквалификацию. Наказание сроком на 12 месяцев вступает в силу с сегодняшнего дня, 5 февраля.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

«Аякс» заявил, что намерен обжаловать решение о дисквалификации футболиста в Спортивном абитражном суде (CAS).

В сезоне-2020/21 Онана провел 26 матчей за «Аякс» и пропустил 22 мяча.