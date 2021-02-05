Ван дер Сар прокомментировал дисквалификацию вратаря «Аякса» Онаны за допинг

Генеральный директор «Аякса» Эдвин Ван дер Сан прокомментировал информацию о дисквалификации вратаря клуба Андре Онаны за употребление допинга.

«Наш клуб выступает против употребления запрещенных препаратов, «Аякс» — за чистый спорт. Ситуация с Андре чудовищна, как для него самого, так и для нас. Онана — отличный голкипер, который доказал свою ценность для команды своими выступлениями. Мы надеялись, что дисквалификация будет условной, или его накажут на меньший срок, чем на год. Очевидно, он не пытался сделать свое тело сильнее, принимая запрещенное средство», — приводит пресс-служба «Аякса» слова Ван дер Сара.

5 февраля стало известно, что Онана дисквалифицирован на год за употребление препарата, содержащего фуросемид. В своем заявлении «Аякс» сообщил, что 24-летний камерунец принял лекарство, изначально выписанное его жене, из-за плохого самочувствия.