«Аякс» подтвердил, что Алле не сыграет в Лиге Европы

Форвард «Аякса» Себастьен Алле не включен в заявку клуба для участия в плей-офф Лиги Европы-2020/21, сообщается на официальном сайте клуба.

«Из-за административной ошибки «Аякса» нападающий не был зарегистрирован в списке игроков для Лиги Европы. Несмотря на попытки предоставить Алле право играть, клуб получил последнее сообщение от УЕФА о том, что он не может быть дозаявлен», — говорится в сообщении.

Алле, перешедший из «Вест Хэма» в янаре 2021 года, стал самым дорогим трансфером в истории «Аякса». В чемпионате Голландии форвард провел 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.