"Витесс" Слуцкого разгромил "Бреду"

"Витесс" в матче 24-го тура чемпионата Голландии обыграл "Бреду" - 4:1. Команда Леонида Слуцкого уступала после первого тайма, гол на 29-й минуте забил нападающий Джованни Корте.

Во второй половине "Витесс" забил сопернику четыре мяча. По голу на свой счет записали Томас Бейтинк, Майкель ван дер Верфф, Александр Бюттнер и Матус Беро.

"Витесс" одержал третью победу в чемпионате подряд. Команда набрала 39 очков и занимает пятое место, уступая АЗ 1 очко.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

24-й тур

"Витесс" - "НАК Бреда" - 4:1 (0:1)

Голы: Корте, 29 (0:1). Бейтинк, 54 (1:1). ван дер Верфф, 77 (2:1). Бюттнер, 86 (3:1). Беро, 90+1 (4:1).

"Витесс": Эдуарду, Бюттнер (Гонг, 90+2), Караваев, Кларк-Солтер (ван дер Верфф, 46), Кларк, Дуки, Сереро, Беро, Линссен, Эдегор, Дауда (Бейтинк, 33).

"НАК Бреда": ван Лер, Дервит (Мюрен, 81), ван Анхолт, Кломп, Палмер-Браун, Лейг, Лундквист, Ферсхурен, Эль-Аллуши (Фернандес, 81), те Вреде, Корте (Росхевел, 70).

Предупреждения: Ферсхурен, 24. Кларк, 55. Кломп, 65.

Удаление: Кломп, 88.

Судья: Кой.

2 марта. Арнем. Стадион "GelreDome".