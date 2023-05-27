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Ван Нистелрой попрощался с ПСВ: «10 лет в этом клубе, отличная гонка!»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой попрощался с клубом.

«10 лет в ПСВ, отличная гонка! Мне разрешили помогать молодым игрокам с в академии, чтобы они могли сделать шаг в молодежку, ПСВ или в профессиональный футбол в другом клубе. Бесчисленное количество игроков, за которыми я теперь с гордостью наблюдаю в профессиональном футболе. В течение 5 лет я набирался опыта в качестве помощника тренера и тренера по нападающим, параллельно получая дипломы. Затем последовали 3 года в качестве главного тренера в молодежных командах.

И наконец, самое главное: стать главным тренером ПСВ. Выиграть трофеи для этого замечательного клуба с отличными болельщиками. Спасибо за вашу непоколебимую поддержку везде, где мы играли! ПСВ всегда будет в моем сердце, и я всегда буду поддерживать клуб и команду», — написал ван Нистелрой в Twitter.

46-летний специалист возглавлял команду с лета 2022 года. Это его дебютный сезон в профессиональном футболе. За тур до конца чемпионата Нидерландов ПСВ с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Футбол
ФК ПСВ
Руд ван Нистелрой
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