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Полузащитник «Аякса» Бергейс ударил фаната после поражения от «Твенте»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Стивен Бергейс.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Аякса» Стивен Бергейс ударил болельщика после поражения от «Твенте» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Нидерландов.

После игры рядом с автобусом «Аякса» собрались фанаты «Твенте». Бергейс подошел к ограждению, которое отделяло болельщиков от футболистов, и ударил одного из людей в толпе.

По данным издания AD, причиной агрессии Бергейса стало расистское поведение со стороны одного из фанатов в адрес форварда «Аякса» Брайана Бробби.

«Аякс» занял третье место в чемпионате Нидерландов-2022/23 с 69 очками в 34 матчах. Чемпионом стал «Фейеноорд» (82 очка), на второй строчке — ПСВ (75).

Футбол
ФК Аякс
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