Ван Дейк поделился мнением о будущем сборной Нидерландов

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк считает состав сборной Нидерландов фантастическим.

«Я чувствую, что у нас фантастический состав. С возвращением Рональда Кумана и приходом молодых игроков наступает новая эра. Надеюсь, летом мы сможем хорошо выступить в финальной части Лиги наций», — цитирует ван Дейка Goal.

В финальном этапе Лиги наций выступят сборные Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии. Жеребьевка пройдет 25 января.