Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 08:15

Ван Дейк поделился мнением о будущем сборной Нидерландов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк считает состав сборной Нидерландов фантастическим.

«Я чувствую, что у нас фантастический состав. С возвращением Рональда Кумана и приходом молодых игроков наступает новая эра. Надеюсь, летом мы сможем хорошо выступить в финальной части Лиги наций», — цитирует ван Дейка Goal.

В финальном этапе Лиги наций выступят сборные Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии. Жеребьевка пройдет 25 января.

Вирджил ван Дейк
Сборная Нидерландов по футболу
1
0
Читайте также
«Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран
Пострадавший на Украине наемник из Франции заявил о равнодушии властей
Криштиану Роналду может перейти в «Ньюкасл» летом
В Польше высмеяли реакцию Моравецкого на чествование Бандеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блинд попрощался с «Аяксом». Игрок разорвал контракт с клубом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости