Ван Дейк поделился мнением о будущем сборной Нидерландов
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк считает состав сборной Нидерландов фантастическим.
«Я чувствую, что у нас фантастический состав. С возвращением Рональда Кумана и приходом молодых игроков наступает новая эра. Надеюсь, летом мы сможем хорошо выступить в финальной части Лиги наций», — цитирует ван Дейка Goal.
В финальном этапе Лиги наций выступят сборные Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии. Жеребьевка пройдет 25 января.
Новости
25 дек 2022 20:44
2
12 дек 2022 19:12
1