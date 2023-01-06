«Аякс» приобрел основного голкипера «Вильярреала»
Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи перешел в «Аякс», сообщает сайт голландского клуба.
Контракт с 30-летним аргентинцем рассчитан до лета 2026 года.
По данным испанских СМИ, сумма сделки составила 8 миллионов евро. Еще до двух миллионов «Вильярреал» может получить в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне Рульи провел 14 матчей в ла лиге, в которых пропустил 10 голов и отыграл 7 матчей на ноль.
В составе сборной Аргентины Рульи стал чемпионом мира, хотя не провел на турнире в Катаре ни одного матча.
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25 дек 2022 20:44
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