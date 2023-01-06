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Сегодня, 22:12

«Аякс» приобрел основного голкипера «Вильярреала»

Иван Шитик
Корреспондент
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Херонимо Рульи.
Фото ФК «Аякс»

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи перешел в «Аякс», сообщает сайт голландского клуба.

Контракт с 30-летним аргентинцем рассчитан до лета 2026 года.

По данным испанских СМИ, сумма сделки составила 8 миллионов евро. Еще до двух миллионов «Вильярреал» может получить в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Рульи провел 14 матчей в ла лиге, в которых пропустил 10 голов и отыграл 7 матчей на ноль.

В составе сборной Аргентины Рульи стал чемпионом мира, хотя не провел на турнире в Катаре ни одного матча.

ФК Аякс
ФК Вильярреал
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