«Аякс» приобрел основного голкипера «Вильярреала»

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи перешел в «Аякс», сообщает сайт голландского клуба.

Контракт с 30-летним аргентинцем рассчитан до лета 2026 года.

По данным испанских СМИ, сумма сделки составила 8 миллионов евро. Еще до двух миллионов «Вильярреал» может получить в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Рульи провел 14 матчей в ла лиге, в которых пропустил 10 голов и отыграл 7 матчей на ноль.

В составе сборной Аргентины Рульи стал чемпионом мира, хотя не провел на турнире в Катаре ни одного матча.