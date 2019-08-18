«Твенте» и «Валвейк» забили шесть голов на двоих

«Твенте» и «Валвейк» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Голландии со счетом 3:3. Последние три гола команды забили на последних минутах встречи.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

3-й тур

«Твенте» — «РКС Валвейк» — 3:3 (0:1)

Голы: Тахири, 24 (0:1). Вучкич, 64 (1:1). ван Верт, 78 (1:2). Вучкич, 90 (2:2). Зехнини, 90+2 (3:2). Квастен, 90+3 (3:3).

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк, Плегесуэло, Вучкич, Эспиноса, Селахи (Берггрен, 80), Ромератоэ (Буре, 88), Канталапьедра, Накамура (Зехнини, 64).

«РКС Валвейк»: Хемскерк, ван Верт, Делькруа, Меуленстен, Квастен, Спирингс, Ринстра, Тахири (Данелс, 75), Матсен (Соу, 75), Бакари (Мюлдер, 83), Билате.

Предупреждения: Квастен, 6. Ринстра, 76. Данелс, 85. Схенк, 87.

Судья: Перес.

18 августа. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».