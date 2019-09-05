«То ли лыжи не едут, то ли я...». Слуцкий вспомнил свои легендарные оговорки

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram вспомнил о своих легендарных оговорках в интервью. В ноябре 2018 года после матча он произнес «Я могу уйти, только если владелец или руководство пососут мне», перепутав слова «sack» (уволить) и «suck» (сосать). Также недавно он сказал, что капитан команды Брайан Линссен очень любит шутки, однако произнес слово «jokes» нечетко, и журналисту послышалось «drugs» (наркотики). По иронии судьбы, в обоих случаях интервью брал один и тот же человек — Уилфрид Джини.

«Уилфрид Джини всегда удивляется в Voetbal Inside?» — написал Слуцкий, добавив: «Русский перевод:то ли лыжи не едут, то ли я...».