Директор «Аякса» ответил на слухи о возможном уходе тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор «Аякса» Джерри Хамстра высказался о возможном уходе главного тренера команды Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Было бы замечательно, если бы Тен Хаг остался нашим тренером в следующем сезоне. У него еще есть контракт, но мы все знаем, как устроен мир. Сейчас он сосредоточен на текущем сезоне, на этих важных месяцах. Время покажет, что будет потом», — приводит слова Хамстра Voetbal International.

Ранее руководители «Манчестер Юнайтед» провели собеседование с тен Хагом. Они остались довольны уровнем английского 52-летнего нидерландца, но при принятии решения о его назначении будут учитываться и многие другие факторы.

Напомним, что английский клуб также рассматривает возможность назначения Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Хулена Лопетеги из «Севильи» и Луиса Энрике из сборной Испании.

Сейчас «МЮ» возглавляет Ральф Рангник. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре английского клуба.