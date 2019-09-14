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«ПСВ» — «Витесс»: Слуцкий в стартовом составе заменил только Караваева

21:06
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Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата Голландии «ПСВ» — «Витесс».

В основе гостей по сравнению с последним матчем произошла лишь одна замена: вместо ушедшего в «Зенит» Вячеслава Караваева на левом фланге защиты выйдет Макс Кларк.

«ПСВ»: Зут — Дамфрис, Баумгартль, Виргевер, Боскальи — Росарио, Хендрикс — Ихаттарен, Бергвейн, Брума — Мален.

«Витесс»: Пасвеер — Леливельд, Обиспо, Дуки, Кларк — Таннане, Беро, Базур, Грот — Матавж, Линссен.

ПСВ — Витесс

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