Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата Голландии «ПСВ» — «Витесс».

В основе гостей по сравнению с последним матчем произошла лишь одна замена: вместо ушедшего в «Зенит» Вячеслава Караваева на левом фланге защиты выйдет Макс Кларк.

«ПСВ»: Зут — Дамфрис, Баумгартль, Виргевер, Боскальи — Росарио, Хендрикс — Ихаттарен, Бергвейн, Брума — Мален.

«Витесс»: Пасвеер — Леливельд, Обиспо, Дуки, Кларк — Таннане, Беро, Базур, Грот — Матавж, Линссен.