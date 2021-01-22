Промес имеет право покинуть границы Голландии. Игрок может вернуться в «Спартак»
«Спартак» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.
Однако ситуацию могло осложнить полицейское расследование, в котором был замешан Промес.
В декабре Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом 2020 года. Однако футболист уже вернулся в расположение команды после задержаний и допросов и продолжил выходить на поле.
В полиции Голландии заверили, что Промес не ограничен в своих передвижениях и может, в случае необходимости, покинуть страну, cообщает Ajax Show Time.
Вместе с красно-белыми 29-летний голландский форвард становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й.
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