«Проиграли не мы, проиграл футбол». Суд Утрехта поддержал голландскую федерацию, а не клубы

Обмена между лигами не будет — такое решение сегодня вечером принял суд Утрехта, рассмотревший иск «Камбюра» и «Де Графсхапа» к Королевскому футбольному союзу. Федерация еще в апреле решила, что в связи с досрочным завершением сезона в Голландии никто не пойдет на повышение и на понижение в ранге, то есть «АДО Ден Хаг» и РКК останутся в высшей лиге, а «Камбюр» и «Де Графсхап» — в первой, с чем последние двое были категорически не согласны.

Судья, рассмотрев аргументы сторон, оставил решение федерации в силе, определив, что в ее компетенции поступать подобным образом. Клубы не станут подавать апелляцию, считая, что шансов обжаловать вердикт у них практически нет.

— Но проиграли не мы, проиграл футбол, — цитирует AD директора «Камбюра» Арда де Графа.

Теперь в Голландии остался нерешенным только конфликт между «Утрехтом» и федерацией. Клуб настаивает на проведении кубкового финала и обратился за помощью в УЕФА. (Александр Бобров)