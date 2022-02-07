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Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений женщинам-коллегам

Сергей Разин
корреспондент

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение принято из-за скандальных и неуместных сообщений женщинам-коллегам.

«Марк Овермарс немедленно покинет «Аякс». Он принял это решение после обсуждений в последние дни с наблюдательным советом клуба и гендиректором Эдвином ван дер Саром и сообщил им об этом. Причиной его решения стала отправка неуместных сообщений нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени», — сказано в заявлении клуба.

«Мне стыдно. К сожалению, я не осознавал, что перешел границы, но в эти дни мне это стало ясно, — заявил Овермарс. — Я вдруг почувствовал огромное давление. Приношу свои извинения. Безусловно, для человека моего положения такое поведение неприемлемо, я это сейчас понимаю. Но уже слишком поздно. Не вижу другого выхода, кроме как уйти из «Аякса». Эта ситуация также сильно влияет на мою личную жизнь. Поэтому прошу всех оставить меня и мою семью в покое».

Овермарс работал в структуре «Аякса» с 2012 года. Ранее он продлил свой контракт с клубом до лета 2026 года.

Марк Овермарс
ФК Аякс
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