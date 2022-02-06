Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 21:56

Гус Тил: «Не хочу говорить о своем будущем, чтобы в «Спартаке» не услышали что-то, чего они не знают»

Иван Шитик
Корреспондент
Гус Тил (справа).
Фото ФК &quot;Фейеноорд&quot;.

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тил, права на которого принадлежат «Спартаку» высказался о своем будущем.

«Мое будущее? Я сказал себе, что не хочу ничего об этом говорить.

У меня есть работодатель в Москве, и я не хочу, чтобы они услышали что-то, чего они не знают. Не хочу никого обрадовать или разочаровать», — цитирует Тила RTV Rijnmond.

В активе 24-летнего полузащитника 13 мячей в чемпионате на данный момент, и он на один гол обошел форварда «Аякса» Себастьена Алле, лучшего бомбардира нынешнего сезона в Лиге чемпионов.

Всего в нынешнем сезоне Тил забил 20 мячей. Шесть голов хавбек забил в Лиге конференций, а еще один мяч — за сборную Нидерландов.

Гус Тил
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым
«Краснодар» одержал волевую победу в товарищеском матче с командой из Швеции
«Крылья Советов» в товарищеском матче победили «Нижний Новгород», «Ахмат» переиграл «Аланию»
Газизов: «Уфа» может приобрести еще одного футболиста, трансферная кампания не завершена»
«Ахмат» сыграл вничью с «Факелом» на сборах в Турции
Федун: «Лучше, когда на сборе команда ползает, а не летает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аякс» дома разгромил «Хераклес»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости