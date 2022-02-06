Гус Тил: «Не хочу говорить о своем будущем, чтобы в «Спартаке» не услышали что-то, чего они не знают»

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тил, права на которого принадлежат «Спартаку» высказался о своем будущем.

«Мое будущее? Я сказал себе, что не хочу ничего об этом говорить.

У меня есть работодатель в Москве, и я не хочу, чтобы они услышали что-то, чего они не знают. Не хочу никого обрадовать или разочаровать», — цитирует Тила RTV Rijnmond.

В активе 24-летнего полузащитника 13 мячей в чемпионате на данный момент, и он на один гол обошел форварда «Аякса» Себастьена Алле, лучшего бомбардира нынешнего сезона в Лиге чемпионов.

Всего в нынешнем сезоне Тил забил 20 мячей. Шесть голов хавбек забил в Лиге конференций, а еще один мяч — за сборную Нидерландов.