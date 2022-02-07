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Сегодня, 19:23

«Аякс» уволил Овермарса из-за того, что он отправлял дикпики одной из сотрудниц

Анна Горшкова
Корреспондент

Стали известны подробности отставки Марка Овермарса с поста спортивного директора «Аякса».

По информации Het Parool, он отправлял сотруднице сообщения, в которых в числе прочего были дикпики, то есть фотографии мужского полового органа.

«Аякс» при увольнение Овермарса объявил, что причиной стали неуместные сообщения женщинам-коллегам.

Овермарс работал в структуре «Аякса» с 2012 года. Ранее он продлил свой контракт с клубом до лета 2026 года.

Источник: https://www.parool.nl/sport/ingewijden-marc-overmars-stuurde-dickpics-naar-ajax-medewerkster~bcd727d9/
Марк Овермарс
ФК Аякс
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Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений женщинам-коллегам
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