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17 ноября, 23:54

Овермарс на год отстранен от футбола за отправку непристойных фотографий женщинам

Алина Савинова
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Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил бывшего игрока «Аякса» Марка Овермарса от футбольной деятельности в Нидерландах за отправку фото непристойного содержания коллегам-женщинам, сообщает NOS.

Срок отстранения 50-летнего специалиста составляет два года, один — условно.

В феврале 2022 года «Аякс» уволил Овермарса из-за того, что он отправлял одной из сотрудниц фотографии мужского полового органа. Нидерландский функционер работал в структуре «Аякса» с 2012 года.

В марте 2022-го Овермарс присоединился к бельгийскому «Антверпену» в качестве спортивного директора.

Овермарс — трехкратный чемпион Нидерландов, чемпион Англии, а также двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.

Марк Овермарс
Футбол
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