Овермарс на год отстранен от футбола за отправку непристойных фотографий женщинам
Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил бывшего игрока «Аякса» Марка Овермарса от футбольной деятельности в Нидерландах за отправку фото непристойного содержания коллегам-женщинам, сообщает NOS.
Срок отстранения 50-летнего специалиста составляет два года, один — условно.
В феврале 2022 года «Аякс» уволил Овермарса из-за того, что он отправлял одной из сотрудниц фотографии мужского полового органа. Нидерландский функционер работал в структуре «Аякса» с 2012 года.
В марте 2022-го Овермарс присоединился к бельгийскому «Антверпену» в качестве спортивного директора.
Овермарс — трехкратный чемпион Нидерландов, чемпион Англии, а также двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.
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