Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 01:31

Экс-игрок «Аякса» Гелс умер в возрасте 75 лет. Он пять раз становившийся лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Аякса» и сборной Нидерландов Руд Гелс скончался в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Причины смерти не называются. За свою карьеру Гелс также выступал за «Телстар», «Фейеноорд», «Гоу Эхед Иглз», «Брюгге», «Андерлехт», «Спарту», «ПСВ» и «НАК Бреду». За «Аякс» форвард провел 132 игры и забил 123 гола.

Гелс пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата — 1974/75 (30 голов), 1975/76 (29 голов), 1976/77 (34 гола), 1977/78 (30 голов), 1980/81 (22 гола).

ФК Аякс
0
Читайте также
Медведев в трех сетах проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP
«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Стали известны подробности убийства школьника в Красноярском крае
Источник сообщил о задержании в Москве участницы шоу «Пацанки»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чемпионат Нидерландов: обзор всех матчей 28-го тура
Адвокат - Слуцкий: пока 1:1
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овермарс на год отстранен от футбола за отправку непристойных фотографий женщинам

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости