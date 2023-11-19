Экс-игрок «Аякса» Гелс умер в возрасте 75 лет. Он пять раз становившийся лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов

Бывший нападающий «Аякса» и сборной Нидерландов Руд Гелс скончался в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Причины смерти не называются. За свою карьеру Гелс также выступал за «Телстар», «Фейеноорд», «Гоу Эхед Иглз», «Брюгге», «Андерлехт», «Спарту», «ПСВ» и «НАК Бреду». За «Аякс» форвард провел 132 игры и забил 123 гола.

Гелс пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата — 1974/75 (30 голов), 1975/76 (29 голов), 1976/77 (34 гола), 1977/78 (30 голов), 1980/81 (22 гола).