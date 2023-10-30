«Аякс» объявил о назначении Джона Ван ‘т Схипа временным главным тренером

Экс-игрок «Аякса» Джон Ван ‘т Cхип возглавил команду, сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.

59-летний специалист станет временным главным тренером «Аякса». Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Ван ‘т Cхип будет тренировать команду до конца сезона-2023/24, после чего перейдет на должность технического директора.

Ван ‘т Cхип провел в «Аяксе» большую часть карьеры футболиста. Он отыграл за команду 347 матчей, забил 33 гола и отдал 35 результативных передач.

Последним местом работы специалиста была сборная Греции, которую он возглавлял с 2019 по 2021 год. До этого он тренировал «Зволле», австралийский «Мельбурн Харт», мексиканский «Чивас», «Твенте», входил в тренерский штаб сборной Нидерландов и занимал несколько постов в «Аяксе».

После 8 матчей «Аякс» 5 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. 23 октября клуб объявил об уходе Мориса Стейна с поста главного тренера команды.